Минцифры РФ весной 2024 года представит законопроект, обязывающий Apple разрешить установку сторонних приложений на устройствах iOS в России.

Весной 2024 года Минцифры РФ планирует представить законопроект, который изменит правила игры для американской компании Apple на российском рынке. По заявлениям Максута Шадаева, главы ведомства, предстоит обязать корпорацию разрешить на устройствах iOS установку приложений из сторонних магазинов. Это решение стало ответом на удаление из App Store приложений российских сервисов и банков под санкциями.

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Подобные действия в Минцифры считают необходимыми для обеспечения доступа пользователей к широкому спектру приложений, не ограничивая их выбор продукцией, доступной исключительно через официальный магазин Apple. В качестве примера для разработки законопроекта в России используется опыт Европейского Союза, где с марта 2024 года вступит в силу Закон о цифровых рынках, предусматривающий аналогичные меры в отношении всех крупных технологических компаний.

Важно отметить, что в соответствии с новыми правилами, все приложения, устанавливаемые на устройства Apple, должны пройти проверку и быть криптографически подписаны, чтобы обеспечить безопасность пользователей. Компания Apple сохранит право на блокировку приложений, не соответствующих ее стандартам безопасности.



