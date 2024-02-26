Несмотря на то, что ошибки возникают в основном при подключении к устаревшим устройствам, некоторые пользователи жалуются и на проблемы при подключении к более современным устройствам

В последнее время все больше владельцев iPhone 15 сталкиваются с проблемами при использовании функции Bluetooth. Многие пользователи сообщают о частых сбоях при подключении как к старым, так и к новым устройствам, использующим устаревшие протоколы. Некоторые столкнулись с ошибками даже на самой новой версии iOS 17.3.1.

реклама

Несмотря на то, что ошибки возникают в основном при подключении к устаревшим устройствам, некоторые пользователи жалуются и на проблемы при подключении к более современным устройствам.

Apple уже признала проблему и посоветовала пользователям обновить iOS до последней версии. Также для устранения сбоев рекомендуется выполнить жесткую перезагрузку смартфона и сброс настроек сети. Если же ни одно из этих действий не помогло, пользователи могут обратиться в сервисный центр для замены своего устройства на новое - это будет гарантийный случай.

Стоит отметить, что компания Apple уже работает над устранением проблемы, и возможно, в ближайших обновлениях ситуация улучшится.