Почти треть стоимости Apple Vision Pro составляют панели micro-OLED

Гарнитура виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro является весьма дорогим устройством по цене $3500 за версию с объёмом хранилища 256 ГБ. Для продукта совершенно новой для Apple категории это вполне ожидаемо. Согласно последней информации, стоимость компонентов устройства на самом деле в два с лишним раза меньше, чем розничная цена продукта. Фирма Omdia подсчитала, что большая часть стоимости компонентов приходится на дисплеи micro-OLED с разрешением 4K и высокой плотностью пикселей для максимально качественных визуальных эффектов.

Точная совокупная стоимость компонентов составляет $1542. Следует помнить, что производитель также несёт расходы на исследования, разработку, упаковку, рекламу и доставку. Каждая панель micro-OLED производства Sony обошлась Apple в $228, итого $456. Возможно, при производстве будущих поколений этого устройства Apple постарается найти больше поставщиков дисплеев, чтобы конкуренция между ними позволила получать их по более низкой цене. В настоящее время Apple рассматривает двух китайских производителей. Сколько стоят остальные компоненты, не указывается.

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Вторыми по дороговизне компонентами устройства оказались чипы M2 и R1. Их стоимость не была названа, но скорее всего они значительно дешевле дисплеев. Процессоры Apple M2 и более современные Apple M3 встречаются в ноутбуках MacBook, которые стоят далеко не так дорого, как гарнитура виртуальной реальности.

Предположительно, следующее поколение гарнитуры виртуальной реальности Apple будет представлено в 2025 году. Может появиться более бюджетный вариант со сниженными характеристиками. В частности, будет применяться мобильный процессор, а не чип для компьютеров Mac. Качество дисплеев тоже может быть уменьшено.