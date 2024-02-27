Новые вместительные диски производятся по прежней технологии DVD

Специалисты из Шанхайского университета науки и технологий стали создателями «3D-нанооптического диска». По форме и размеру он не отличается от DVD или Blu-ray, вот только вмещает 1,6 петабит. Это примерно 200000 ГБ, чего хватит на 14285 двухчасовых фильмов 4K, если каждый из них будет весить 14 ГБ.

Источником этой роскоши является 3D-система хранения. Вместо одного слоя для хранения данных применяются 100 слоёв. Отдельные точки хранения данных намного меньше, чем на традиционных носителях. Ширина этих точек составляет 54 нм или 1/10 часть длины волны, которая применяется для чтения и записи данных.

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Технология стала возможной благодаря применению двойных лазеров для записи и недавно созданного светочувствительного материала AIE-DDPR. Диск выпускается с применением технологии производства стандартного DVD за 6 минут.

Распространение фильмов и игр на дисках уходит в прошлое. Интерес к ним может подстегнуть разве что рост популярности разрешения 8K, где фильмы будут весить немало. Если же посмотреть за пределы потребительского рынка, такие диски могут найти применение в центрах обработки данных. В одной комнате можно будет хранить экзабит данных, для чего сейчас нужно пространство размером со стадион.