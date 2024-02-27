Кольцо будет представлено в трех цветовых вариантах и различных размерах, с возможностью синхронизации данных через приложение Samsung Health

Samsung сегодня представила умное кольцо под названием Galaxy Ring, которое обещает стать инновационным дополнением к линейке носимых устройств компании. Кольцо доступно в трех цветах - серебристый, черный и золотой, и будет доступно в размерах от 5 до 13, чтобы удовлетворить различные предпочтения пользователей.

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Galaxy Ring оснащен аккумулятором емкостью от 14.5 до 21.5 мАч, однако, данные о времени автономной работы пока не были опубликованы. Тем не менее, компания обещает, что все данные, собранные кольцом, будут синхронизироваться со специальным приложением - Samsung Health, что позволит пользователям отслеживать свою активность, уровень стресса, качество сна и многое другое.

Интересной особенностью Galaxy Ring является возможность его использования в паре с другими устройствами Samsung, такими как часы Galaxy Watch. Это может значительно повысить точность данных, получаемых от кольца, и помочь пользователям более эффективно отслеживать свое здоровье и физическую активность.

Цены и дата начала продаж Galaxy Ring будут объявлены позднее на этой неделе, но уже сейчас ясно, что это устройство может стать настоящим хитом среди поклонников Samsung и любителей инноваций в области носимых технологий.



