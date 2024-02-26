Samsung решает снизить производство NAND-Flash на 50%, сохраняя высокие цены на SSD

Samsung, лидер на глобальном рынке NAND-Flash, снижает объемы производства этих чипов на 50%. Это решение принято несмотря на значительное увеличение цен на SSD из-за подорожания NAND-Flash. По данным The Chosun Daily, компания намерена сохранить этот курс, в то время как SK Hynix, занимающая второе место после покупки Flash-отдела Intel, планирует аналогичные меры.

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Эксперты едины во мнении, что именно сокращение производства является главной причиной роста цен, хотя спрос также увеличился. Однако в сегментах серверов и ПК спрос остался ниже ожиданий, с уклоном в пользу инвестиций в другие типы памяти, такие как DRAM и HBM, особенно из-за акцента на разработки в области искусственного интеллекта.

Аналитики из TrendForce прогнозируют, что цены на NAND останутся выше уровня прошлого года до конца 2024 года. Ожидается, что в текущем квартале цены на клиентские SSD подскочат на 15-20%, а на корпоративные SSD – на 18-23%.