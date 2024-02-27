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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung предложит память HBM3E объёмом 36 Гбайт на стек уже в этом полугодии
Микросхемы памяти будут иметь 12-ярусную компоновку.

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Южнокорейская компания Samsung Electronics хоть и является крупнейшим в мире производителем памяти, по степени вовлечённости в бизнес NVIDIA уступает конкурирующей SK hynix, а потому использует любую возможность для напоминания о своём техническом потенциале. На этой неделе Samsung сообщила о завершении разработки микросхем памяти HBM3E в 12-ярусном исполнении ёмкостью по 36 Гбайт.

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Источник изображения: Samsung Electronics

По сравнению с 8-ярусным стеком HBM3, новая память не только в полтора раза увеличивает объём обрабатываемой информации, но и примерно так же поднимает и скорость передачи информации, до 1280 Гбайт/с. При этом расстояние между слоями памяти удалось сократить до 7 мкм, а потому 12-слойный стек HBM3E имеет такую же высоту, как и 8-слойный HBM3. Поставки образцов такой памяти компания Samsung уже начала, массовое производство будет запущено до конца текущего полугодия.

#samsung #полупроводники #hbm3 #hbm3e
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