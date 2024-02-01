До появления Jeep Wagoneer S осталось чуть более полугода

Автопроизводитель Jeep продолжается рекламировать свой первый для глобального рынка электромобиль Wagoneer S. На этот раз появилась возможность заглянуть внутрь салона, наполненного современными технологиями.

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Экраны располагаются по всей ширине приборной панели. Здесь их как минимум четыре: цифровые приборы для водителя, центральный экран информационной системы, экран для переднего пассажира и для управления системой HVAC.

Центральный экран и экран пассажира могут быть объединены под одним стеклом со светодиодным элементом, цвет которого можно выбирать. Вместо кнопок предлагаются сенсорные элементы управления на центральном экране. Под ним можно включать и выключать обогрев и вентиляцию сидений. На пассажирском экране есть мультимедийные развлечения, которые не предлагаются водителю. Экран внизу содержит элементы управления массажными сиденьями водителя и пассажира и отключением экрана.

Jeep обещает в салоне технологии премиального уровня с тщательно продуманными деталями. Ещё здесь есть панорамная крыша с двойным остеклением и управление Selec-Terrain на основе поворотного переключателя передач. В салоне находится аудиосистема McIntosh с 19 динамиками.

Снаружи автомобиль двухцветный с уникальным задним спойлером. Он создан на платформе STLA Large, на которой в 2026 году появятся ряд электромобилей Stellantis. Wagoneer S должен быть представлен уже нынешней осенью.