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Слабые продажи ставят крест на Jeep Renegade в Северной Америке
Jeep Renegade сохранится лишь в некоторых странах

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Субкомпактный кроссовер Jeep Renegade в 2023 году выпускался в последний раз, по крайней мере в США и в Канаде. Самым доступным предложением этого бренда здесь теперь будет Compass.

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Продажи автомобилей этого бренда не удовлетворили производителя и он собирается сосредоточиться на внедорожниках, которые продаются лучше. Лучшим годом для этих автомобилей был 2016 с объёмом продаж 106606 единиц. В прошлом году это значение сократилось до 27549 единиц. Многие дилеры так и не смогли избавиться от своих запасов Renegade. На полную распродажу им потребовалось целых 753 дня.


В феврале была представлена модель Renegade Upland 4x4 жёлтого цвета с некоторыми улучшениями интерьера. Однако, спасти Renegade в Америке ей не было суждено.

Как и у многих производителей, у Jeep главное внимание сейчас сосредоточено на электромобилях. Скоро представят Jeep Recon и Wagoneer S, но это не замена Renegade. Пока же звание самого доступного по цене берёт на себя Compass стоимостью от $28400 за базовую комплектацию версии Sport. Для сравнения, Renegade Latitude стоит $27850.

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Jeep продолжит продавать Renegade в Европе и некоторых других регионах, где спрос на него заметно выше по сравнению с США.

#автомобили #jeep
Источник: carbuzz.com
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