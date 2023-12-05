Jeep Renegade сохранится лишь в некоторых странах

Субкомпактный кроссовер Jeep Renegade в 2023 году выпускался в последний раз, по крайней мере в США и в Канаде. Самым доступным предложением этого бренда здесь теперь будет Compass.

реклама

Продажи автомобилей этого бренда не удовлетворили производителя и он собирается сосредоточиться на внедорожниках, которые продаются лучше. Лучшим годом для этих автомобилей был 2016 с объёмом продаж 106606 единиц. В прошлом году это значение сократилось до 27549 единиц. Многие дилеры так и не смогли избавиться от своих запасов Renegade. На полную распродажу им потребовалось целых 753 дня.





В феврале была представлена модель Renegade Upland 4x4 жёлтого цвета с некоторыми улучшениями интерьера. Однако, спасти Renegade в Америке ей не было суждено.

Как и у многих производителей, у Jeep главное внимание сейчас сосредоточено на электромобилях. Скоро представят Jeep Recon и Wagoneer S, но это не замена Renegade. Пока же звание самого доступного по цене берёт на себя Compass стоимостью от $28400 за базовую комплектацию версии Sport. Для сравнения, Renegade Latitude стоит $27850.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Jeep продолжит продавать Renegade в Европе и некоторых других регионах, где спрос на него заметно выше по сравнению с США.