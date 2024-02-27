Новая Tesla Model 3 Performance получила классные колёса

В Twitter пользователь Десмонд Уисли опубликовал фотографии обновлённого автомобиля Performance Tesla Model 3 Highland на открытом воздухе и без камуфляжа. Предположительно, снимки были сделаны во время съёмки рекламного ролика в испанском городе Валенсия.

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Внимание привлекает к себе новый бампер спереди, тонкий спойлер спереди, спойлер на багажнике и красные тормозные суппорты за чёрными аэродинамическими колёсами в спортивном стиле. Дизайн можно назвать не менее элегантным, чем он был прежде.

Фотографии получились не самого высокого качества, поэтому точную краску назвать не получится. Были также замечены в версии синего и чёрного цветов. Внутренняя отделка имеет чёрно-белую расцветку. Могут быть установлены спортивные сиденья, подтверждая изображение автомобиля из Калифорнии, сделанные неделей ранее.

Ожидается появление нового электродвигателя, который получит ротор с карбоновой втулкой. Нынешний вариант Model 3 Performance имеет мощность 430 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды, выдавая максимальную скорость 260 км/ч.

Наличие снимков без камуфляжа подтверждает прежнюю информацию об анонсе автомобиля в первом квартале.