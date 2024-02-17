Tesla нашла решение проблемы замерзания зарядных портов

Владельцы электромобилей Tesla в холодном климате скоро cмогут проще заряжать их. Этому поспособствует получение программного обновления под номером 2024.2.6.

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При минусовых температурах появится возможность нагревать порт зарядки. При выборе зарядной станции посредством навигационной панели автомобиля происходит автоматическая подготовка аккумулятора и прогревается зарядный порт для упрощения подключения кабеля. Перед этим нужно убедиться, что в разъёме нет мусора и льда.

Если зарядный кабель примёрз к порту, порт можно прогреть. Также предлагается таймер, который покажет владельцам автомобилей, сколько времени потребуется на прогрев аккумулятора, чтобы можно было начать заряжать его. Всё это призвано упростить процесс зарядки в холодную погоду.

Электромобили могут испытывать затруднения в холодном климате, поскольку у них уменьшается запас хода. Считается, что автомобили Tesla в этом плане проявляют себя лучше других. Однако даже у них могут примерзать дверные ручки.

Среди других новшеств выпущенного обновления поддержка более плавной езды на разных видах дорожного покрытия в спортивном режиме. В режиме Off-Road кузов должен меньше вибрировать. Предлагается также адаптивная регулировка дальнего света с затемнением отдельных пикселей фар. Внедрена технология сверхширокополосной связи (UWB) для клавиш телефона. Это повышает взаимодействие автомобиля и мобильного устройства, улучшая запирание, разблокировку и управление дверями.