Tesla Model 3 Performance получил классные новые сиденья

Тестовый электромобиль Tesla Model 3 Performance был замечен на станции зарядки Supercharger в Санта-Монике, штате Калифорния. Камуфляж на нём был с обеих сторон, но не было сильной тонировки стёкол, что позволило посмотреть на дизайн сидений. Возможно, подвеска станет ниже на 1 дюйм, будут предложены красные тормозные суппорты и уникальные колёса, хотя пока колёса были старой конструкции размером 19 дюймов.

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В прошлом месяце также был замечен подобный тестовый автомобиль, но на этот раз руль находится слева. Это означает, что перед нами автомобиль американского производства. Стандартный Model 3 в США появился позже, чем в остальном мире, так же может произойти и в случае с Performance.

Мощность может вырасти с нынешних 430 л.с. за счёт двух двигателей. Разгон до 100 км/ч сейчас занимает 3,3 секунды, этот параметр также может быть увеличен. Скорее всего не изменится максимальная скорость в 260 км/ч.

Предположительно, производство стартовало в декабре и презентация случится до конца нынешнего квартала.