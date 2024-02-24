Утверждается, что новый мобильный чипсет будет относиться к категории "Snapdragon 8s Gen 3" и иметь спецификации, включающие одно ядро Cortex-X4

Недавняя утечка информации намекнула на появление нового процессора Qualcomm - Snapdragon "SM8635". Утверждается, что новый мобильный чипсет будет относиться к категории "Snapdragon 8s Gen 3" и иметь спецификации, включающие одно ядро Cortex-X4 с частотой 2,9 ГГц и графический процессор Adreno 735. Утечка также упоминает использование 4-нм техпроцесса TSMC.

Вместе с этим, Geekbench Browser опубликовал результаты тестирования устройства Realme "RMX3851", которое также использует графический процессор Adreno 735. По мнению экспертов, Snapdragon "SM8635" может быть урезанной версией Snapdragon 8 Gen 3, что очевидно из конфигурации ядер 1+3+4.

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Тем не менее, тестирование показало, что Snapdragon "SM8635" работает не на том же уровне, что и его старший собрат, поскольку он набирает меньше баллов в одноядерном и многоядерном режимах.

Ожидается, что официальное подтверждение и дальнейшие утечки информации помогут уточнить самую вероятную классификацию процессора Qualcomm. Возможно, что новый чипсет "SM7675" также присоединится к семейству Snapdragon 7 Gen.