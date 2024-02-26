Флагман умного дома компании точно находится в разработке, но на ранней стадии, и в 2024 году его ждать не стоит.

В своей последней порции воскресных инсайдов, Марк Гурман из Bloomberg поделился свежей информацией о планах компании Apple. Согласно его данным, компания пока что не планирует выпускать устройство HomePod в сочетании с iPad, несмотря на то, что разработка такого устройства для управления умным домом уже началась. Однако, по мнению Гурмана, ожидать его появления раньше 2024 года не стоит.

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Кроме того, инсайдер поделился информацией о тестировании сочетания HomePod с Apple TV и камерой FaceTime. Также Гурман прокомментировал слухи о возможном масштабном редизайне операционной системы iOS 18, выразив мнение, что обновление все же произойдет, хотя информация об унификации интерфейсов с VisionOS выглядит сомнительно. Остается только ждать новостей от Гурмана и самой Apple, чтобы узнать, какие еще сюрпризы готовит компания для своих пользователей.