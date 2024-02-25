Apple продолжает своё масштабное обновление руководства, и на этот раз компанию покидает вице-президент по акустике

Apple продолжает своё масштабное обновление руководства, и на этот раз компанию покидает вице-президент по акустике — Гэри Гивз. За время своей работы в компании, которая насчитывает почти 13 лет, Гивз отвечал за всю акустическую линию продукции Apple, включая наушники AirPods, колонки HomePod и звуковую составляющую компьютеров Mac.

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По словам коллег, Гэри уже некоторое время планировал уйти на пенсию, однако руководство компании попросило его остаться ещё ненадолго в качестве консультанта для подготовки новой команды. Его заменит Ручир Давэ, имеющий стаж работы в Apple в размере 14.5 лет. Давэ занимался разработкой технологии пространственного звука, а также тестированием параметров микрофонов различных устройств.

Уход Гэри Гивза может стать серьёзным ударом для акустического направления Apple, тем не менее, компания сохраняет свою приверженность качеству звука и продолжает развивать свои продукты в этом направлении. Надеемся, что новая команда сможет сохранить и приумножить успехи своего предшественника.