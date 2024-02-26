Вертикальная трещина AR-очков Apple Vision Pro раздражает пользователей. Непонятно, откуда она взялась. Apple не комментирует ситуацию.

Все больше владельцев Vision Pro от калифорнийского производителя Apple публикуют практически идентичные сообщения о трещине на переднем стекле своих AR-очков. Мало того, что трещина у всех одинаковая. Никто из них, похоже, не знает, откуда она появилась.

Источник: AppleВпервые проблему обнаружили журналисты из изданий Apple Insider и Mac Rumors. Эксперты из Engadget также сообщали, что на Vision Pro без причины появилась трещина. Пользователи Reddit стали писать об этом в субреддите r/Visionpro.

Изображение вертикальной микротрещины Vision Pro. Источник: @inphenite/Reddit

На всех фотографиях, размещенных в интернете, видны вертикальные трещины в одной и той же области над переносицей. Владельцы гарнитуры утверждают, что не знают, что могло стать причиной ее появления.

Они не роняли устройство и не хранили его неправильно. Пользователь Reddit @dornbirn написал на форуме, что положил устройство в сумку и на следующий день обнаружил трещину. Большинство других владельцев новинки заявили, что тоже хранили Vision Pro либо в футлярах, либо, по крайней мере, в коробках.

Крупный план треснутого стекла устройства. Источник: @ContributionFar8997 / Reddit

Есть предположения, что может быть проблема с перегревом, которая возникает, когда Vision Pro заряжается в чехле или с надетой крышкой. Другие подозревают, что дефект стекла связан с производственным браком. Третьи не исключают, что дефект в самой конструкции очков. Микротрещина образуется над сенсором, но это не влияет ни на одну из камер. Всё работает отлично.

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Apple до сих пор занимает позицию, что не имеет никакого отношения к проблеме. Кто купил программу Apple Care за $500, оплатит ремонт стоимостью $299. Без Apple Care ремонт обойдется в $799.

До сих пор неясно, насколько распространена эта проблема. Если окажется, что дефект встречается часто, то позиция Apple по этому вопросу, скорее всего, изменится.