Xiaomi 14 Ultra поступает в продажу по всему миру

Спустя три дня после анонса смартфона Xiaomi 14 Ultra в Китае он был представлен на выставке в Барселоне для международных продаж. Его цена и характеристики позволяют отнести это устройство к той же лиге, что Samsung Galaxy S24 и Apple iPhone 15.

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Устройство поступит в продажу в единственной конфигурации памяти. Работает аппарат на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, объём оперативной памяти 16 ГБ, хранилища UFS 4.0 512 ГБ.

Используется дисплей OLED LTPO размером 6,73 дюйма с разрешением QHD+. Частота может варьироваться от 1 Гц до 120 Гц. Поддерживаются HDR10+, Dolby Vision, затемнение ШИМ с частотой 1920 Гц и яркость до 3000 нит. Экран покрыт керамическим стеклом для защиты от царапин, хотя плёнка тоже не помешает.

Ёмкость батареи составляет 5300 мАч, мощность проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 80 Вт. Есть и обратная беспроводная зарядка 10 Вт.

Сзади находится основная камера 50 Мп Sony LYT-900 с апертурой f/1,63-f/4,0, Hyper OIS и объективом Leica Summilux. Есть сверхширокоугольная камера 50 Мп с автофокусом. Также сзади находятся две камеры-перископа: 50 Мп с 3,2-кратным оптическим зумом и 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры 32 Мп.

Будут предлагаться чёрный и белые цветовые варианты за 1299 фунтов.

Ещё состоялся международный анонс стандартного Xiaomi 14. Это второй относительно компактный флагман на Android после стандартной модели Samsung Galaxy S24.

Корпус у него выполнен из металла, задняя панель стеклянная. Весит аппарат 193 г, толщина примерно 8,2 мм.

Здесь применяется плоский экран OLED размером 6,36 дюйма с разрешением 2670 x 1200, плотностью пикселей 460 ppi и частотой 1–120 Гц. Экран 10-битный с затемнением постоянным током, Dolby Vision и яркостью до 3000 нит.

Также применяется процессор Snapdragon 8 Gen 3, память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Имеется испарительный отсек для охлаждения.

Камеры были разработаны совместно с брендом Leica. Разрешение основной 50 Мп, столько же у сверхширокоугольной, столько же у телеобъектива с 3,2-кратным зумом. Разрешение передней камеры 32 Мп.

Доступно два стереодинамика, сканер отпечатков под экраном, инфракрасный сенсор, защита от воды и пыли IP68. Установлена система Android 14 с HyperOS. Ёмкость батареи в этой модели 4610 мАч, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная беспроводная 10 Вт.

В Европе аппарат стоит 999 евро за конфигурацию 12/256 ГБ. Доступны чёрный, белый и зелёный цветовые варианты.