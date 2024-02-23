Новый планшет Xiaomi получил экран с частотой 144 Гц

В четверг, помимо смартфона Xiaomi 14 Ultra, китайский производитель у себя на родине представил очередной планшет. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 обладает экраном с указанной в названии диагональю, который является одной из его сильных сторон. Здесь установлен флагманский процессор 2022 года Snapdragon 8 Gen 2, по сей день остающийся весьма сильным.

реклама

Корпус этого устройства металлический и доступен в чёрном, синем и зелёном цветовых вариантах. Вес планшета составляет 590 г. У него шесть динамиков и поддержка Dolby Atmos, а также четыре микрофона. Установлена панель IPS LCD с соотношением сторон 3:2, разрешением 3048 x 2032 и частотой 144 Гц.

Производитель обещает максимальную яркость экрана 900 нит и профессиональную калибровку цветов, которая отвечает требованиям кривой CIE2015, на уровне флагманских телевизоров, ноутбуков и смартфонов этого производителя. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 5 и поддерживает стилус. Частота дискретизации сенсорного ввода 360 Гц, а для стилуса 240 Гц.

Поверх Android 14 установлена программная оболочка HyperOS. Приложения WPS Office и CajViewer можно разделять на три части вместо привычных двух. Можно запускать два приложения одновременно и несколько в виде плавающих окон. Планшет можно подключить к внешнему монитору или применять как второй экран для Windows-ноутбуков. Поддерживается магнитное закрепление планшета на автомобилях Xiaomi SU7 EV.

Объём оперативной памяти может составлять 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Предлагается объём хранилища 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Батарея здесь внушительная с ёмкостью 10000 мАч и мощностью зарядки 120 Вт. Этого должно хватить на полную зарядку за 35 минут. Для защиты аккумулятора предлагаются два чипа — P2 и G1 для контроля быстрой зарядки и управления состоянием батареи соответственно.

Основная камера получила сенсор размером 1/2,76 дюйма, разрешение 50 Мп и апертуру f/1,8. Имеется сенсор глубины 2 Мп. Поддерживается съёмка видео формата 4K. Разрешение передней камеры 32 Мп с апертурой f/2.2.

Стоимость конфигурации 8/256 ГБ составляет в Китае 3299 юаней, 12/256 ГБ стоит 3599 юаней, 12/512 ГБ оценили в 3999 юаней, 16 ГБ/1 ТБ в 4499 юаней.

Также продаются клавиатура Smart Touch Keyboard за 649 юаней и стилус Focus Stylus за 499 юаней. Клавиатура получила подсветку, механический трекпад и полноразмерные клавиши, а у стилуса 8192 степеней нажатия и задержка 3 мс.