Google наращивает своё присутствие на рынке смартфонов

Издание Nikkei Asia сообщает, что по итогам 2023 года компания Google поставила на рынок 10 млн экземпляров смартфонов Pixel. В этом году она собирается выступить как минимум не хуже. Информацией об этом поделился неназываемый источник.

Скорее всего, большая часть поставок пришлась на модели смартфонов Pixel 7 и 7 Pro, однако конкретная информация по этому вопросу отсутствует. Ранее это же издание утверждало, что Google заказала свыше 8 млн смартфонов и более 7 млн аппаратов Pixel 6.

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В первой половине года была представлена модель Pixel 6a, во второй за ней последовала Picel 7a. Также был представлен складной смартфон Pixel Fold, а ещё на протяжении двух с половиной месяцев года продавались новые модели Pixel 8 и 8 Pro.

Также издание рассказывает о планах по производству аппаратов Pixel 8 в Индии. Таким образом Google пытается диверсифицировать производство и выпускать аппараты не только на предприятиях в Китае и Вьетнаме для повышения устойчивости. Первые Pixel 8 Pro должны начать производиться здесь во втором квартале, а Pixel 8 в середине года. Google начнёт выпускать смартфоны в Индии на небольших количествах к тому моменту, когда данные модели доберутся до середины своего жизненного цикла.