Компания Google переживает большую перезагрузку серии Pixel благодаря собственным процессорам Tensor. Это путешествие началось в 2021 году с первого поколения Tensor в Pixel 6, и теперь, спустя три года, подходит к концу.

Изображение: @9to5google

Последними Pixel на чипсетах Snapdragon от Qualcomm были модели 2020-2021 годов Pixel 4a, 4a 5G, Pixel 5 и 5a. Их выпуски проходили в нестандартных пандемических условиях и носили, можно сказать, временный характер. Pixel 5, например, отказался от флагманского процессора и многих фирменных технологий Google.Все изменилось с анонсом и выходом Pixel 6 и 6 Pro осенью 2021 года. В их основе лежал первый процессор Tensor собственной разработки Google. Он был ориентирован на задачи искусственного интеллекта и обработки изображений и стал частью переосмысления линейки.Первый Tensor показал неплохую, хоть и не рекордную производительность, были проблемы с перегревом и недоработками чипа от Samsung. Также чипсет усложнил процесс обновления ПО. Но со временем ситуация выровнялась, а главные цели - продвижение ИИ и снижение цены - были достигнуты.В 2022 году на смену первому Tensor пришёл G2. Он не стал революционным обновлением, однако принёс некоторый прирост быстродействия и эффективности. G2 также появился в бюджетной модели Pixel 7a.Будущее Tensor связано с переходом на производство TSMC и разработку собственного чипа без опоры на Exynos от Samsung. Предполагается, что это произойдёт с пятым поколением Tensor. Пока не ясно, принесёт ли этот шаг успех, но перспективы интересные.В целом переход с Qualcomm на собственные чипы оправдал ожидания Google. Главным образом потому, что Tensor позволил продвигать технологии ИИ и снижать цены на Pixel. Флагманские модели стали доступнее конкурентов на $200-300. А это весомый аргумент в пользу собственных разработок.Таким образом, большая перезагрузка Tensor Google подошла к финальной стадии. Snapdragon-пиксели уходят в историю, а их место занимают модели с Tensor. Это позволило Google реализовать своё видение линейки и принести пользователям конкретную выгоду.Поэтому стратегию перехода на собственные чипы можно назвать успешной. Tensor вывел Пиксели на новый уровень в плане возможностей ИИ и снизил порог входа в экосистему Google. А проблемы первых поколений чипов - дело времени и доработок, сообщает сайт 9to5google.