На YouTube-канале iFixit появилось видео с разборкой ноутбука Framework 16

На YouTube-канале iFixit появилось свежее видео, в котором эксперты представили разборку ноутбука Framework 16. Этот ноутбук имеет высокую оценку специалистов благодаря своей удивительной ремонтопригодности. Модульная конструкция позволяет легко заменять компоненты, делая процесс обслуживания устройства максимально удобным.

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Особенностью Framework 16 являются сменные модули интерфейсных портов, которые предоставляют пользователю гибкость в настройке под свои потребности. Дополнительные коннекторы USB и возможность кастомизации корпуса, включая RGB-клавиатуру и светодиодные панели, дополняют уникальные возможности ноутбука.





Эксперты высоко оценили также простоту процесса ремонта. Легкая разборка, отсутствие необходимости в специализированных инструментах, а также четкая маркировка внутренних компонентов делают ремонт безопасным и доступным.

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Кроме того, Framework 16 получил положительные отзывы в контексте экологической устойчивости. Увеличение срока службы и снижение электронных отходов благодаря модульной конструкции получили признание экспертов. В итоге, высшая оценка ремонтопригодности от iFixit, составившая 10 баллов, подчеркивает инновационность и ответственность Framework 16.