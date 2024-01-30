Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Модульный ноутбук Framework 16 получил самую высшую оценку от iFixit
На YouTube-канале iFixit появилось видео с разборкой ноутбука Framework 16

реклама

На YouTube-канале iFixit появилось свежее видео, в котором эксперты представили разборку ноутбука Framework 16. Этот ноутбук имеет высокую оценку специалистов благодаря своей удивительной ремонтопригодности. Модульная конструкция позволяет легко заменять компоненты, делая процесс обслуживания устройства максимально удобным.

реклама

Особенностью Framework 16 являются сменные модули интерфейсных портов, которые предоставляют пользователю гибкость в настройке под свои потребности. Дополнительные коннекторы USB и возможность кастомизации корпуса, включая RGB-клавиатуру и светодиодные панели, дополняют уникальные возможности ноутбука.


Эксперты высоко оценили также простоту процесса ремонта. Легкая разборка, отсутствие необходимости в специализированных инструментах, а также четкая маркировка внутренних компонентов делают ремонт безопасным и доступным.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, Framework 16 получил положительные отзывы в контексте экологической устойчивости. Увеличение срока службы и снижение электронных отходов благодаря модульной конструкции получили признание экспертов. В итоге, высшая оценка ремонтопригодности от iFixit, составившая 10 баллов, подчеркивает инновационность и ответственность Framework 16.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
3
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
2
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
3
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
3
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
33
Джеймс Уэбб обнаружил десятки черных дыр, возраст которых сопоставим с возрастом Вселенной
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Bloomberg: КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
3
Новый мост через реку Селенга построят в 2027 году
+
Квантовый компьютер Академии Синика мощностью 5 кубитов теперь доступен онлайн
1
Microsoft представит аналог Xbox контроллера DualSense
+

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
83
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
86
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
7
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
86
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
+
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
1
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
9
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
14
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
3
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:39
Шо, у хохлов появилось чудо-супер оружие? Завтра Москву возьмут?
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
32Влад32
01:36
Поддержка, инвестиции - какие красивые слова! Просто нашли идиотов, готовых воевать с Россией за призрачные обещания. Вот и используют их по полной. Тем более, что еще совсем недавно они этих же украи...
Генсек НАТО назвал поддержку Украины «инвестицией» в безопасность альянса
Сергей Анатольевич
01:30
После этого ... перезагрузка просто в винду и всё ...
Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
A224
01:22
pidarasy
Холдинг Embracer отменил новую Deux Ex, работа над которой велась уже две года
palkovvodec
01:11
обыкновенное отсутствие оптимизации. это всё равно что выпустить костыль для шейдеров чтоб игры с шейдерами шли на картах без их поддержки. со временем и эта технология станет такой же обыденностью ка...
F1rst Motors представил эксклюзивный суперкар Lamborghini Sian за 4,6 млн долларов
DiLouk
01:02
Читать отзывы на товар это самое главное. Отсортируйте их так чтобы увидеть сперва отзывы с самыми низкими оценками и прочитайте обо всех недостатках. Не сомневайтесь, вы с ними столкнетесь. Помните, ...
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
palkovvodec
00:57
пущай яндекс маркет долю наращивает за счёт оборзевшего вилдбериса, у них всё норм, проверял
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
MoKotik
00:50
А когда у них память умирала?
Смартфон Xiaomi 15 проходит внутреннее тестирование с Snapdragon 8 Gen 4
Mur
00:49
М-Ь-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-СО!!!
Зеленский: число украинских военнослужащих превышает 800 000 человек
Sash33
00:47
О чём спор, болезные, кого из вас семейка китайских мошенников меньше обманула?
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем