Как обычно, процесс модернизации точно такой же

Компания Framework постепенно расширяет ассортимент своих продуктов, включая в него игровой ноутбук и 13-дюймовый производительный ноутбук на платформе AMD. После первоначальной заминки с производством в начале года именно последний из них наконец-то готов к отправке жаждущим предзаказа покупателям, поскольку в нем дебютировали новые материнские платы. Как и в случае с другими выпусками Framework, их можно приобрести как в виде готового ноутбука, так и в виде деталей для модернизации существующей модели. Есть некоторые отличия, как в устройстве, так и в возможностях, но не стоит ожидать революции. В конце концов, это все еще Framework 13, и он может делать примерно то же самое, что и всегда.

Аппаратное обеспечение

Учитывая, что Framework делает упор на создание стабильной платформы для своих модульных ноутбуков, здесь нет никаких изменений. Открыв крышку, можно заметить лишь несколько отличий, например, пластиковый фиксатор модуля WiFi вместо металлического, но не более того.

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Технические характеристики Framework:

базовая модель оснащена процессором Ryzen 5, 7640U с графическим процессором Radeon 760M, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ.

аппарат среднего уровня оснащен Ryzen 7, 7840U с Radeon 7840U, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD.

более требовательные пользователи, выбирающие флагман, получают тот же Ryzen 7 7840U, что и в среднем звене, но с 32 ГБ ОЗУ и SSD емкостью 1 ТБ.

Единственное отличие заключается в батареях:

базовая модель будет поставляться со старой батареей емкостью 55 Вт-ч,

две другие получат более новую модель емкостью 61 Вт-ч.

При этом компания также выпустила новые карты расширения HDMI и DisplayPort для более энергоэффективных видеовыходов. Они появятся во всех новых ноутбуках в ближайшем будущем, но дебютируют в данном случае в версиях для AMD.

mobillegends.net

Модернизации и компромиссы

Естественно, смысл платформы Framework заключается в том, что если у вас уже есть один из ноутбуков этой компании, то вы можете просто установить материнскую плату AMD. Хотя этот процесс не так прост, как при замене модели Intel на одного из ее преемников. Имеющиеся модули оперативной памяти и WiFi не будут работать с платой AMD, поэтому необходимо приобрести новые модули DDR5 DIMM и модуль WiFi производства AMD, например RZ616, который Framework поставляет в готовых комплектациях.

Дизайн ноутбука остался прежним, но внутри различий больше, и это главное. Если вы не знаете, то на каждой материнской плате имеется квартет портов USB-C, которые торчат из корпуса ноутбука. Каждому из них соответствует слот Expansion Card, позволяющий вставить тот или иной порт в зависимости от ваших потребностей на данный момент. Так, например, в день проведения презентации можно вынуть второй порт USB-C в пользу HDMI или DisplayPort.

С точки зрения Intel, это не вызывает никаких сложностей, поскольку все четыре порта одинаковы. Начиная с платы 12-го поколения, все четыре порта поддерживают стандарт Thunderbolt (и USB) 4, каждый из которых имеет пропускную способность 40 Гбит/с, потребляемую мощность до 100 Вт и поддерживает два дисплея 4K с частотой 60 Гц. Не говоря уже о том, что этот стандарт позволяет подключить к системе eGPU для увеличения графической мощности.

Но на стороне AMD все не так изящно, поскольку: а) Thunderbolt - это стандарт Intel и б) портативный кремний AMD имеет некоторые ограничения. Только задний порт с обеих сторон поддерживает USB 4, а два передних представляют собой мешанину из конкурирующих стандартов. .

Еще хуже то, что по понятным причинам дизайна и единообразия нет никаких видимых подсказок, напоминающих о том, что может делать каждый порт, а что нет.

Производительность

AMD, возможно, и не может похвастаться такой однородностью и стабильностью, как конкурирующий чип-гигант, но у нее есть козырь в рукаве. Интегрированные графические процессоры значительно превосходят по производительности процессоры Intel, что позволяет без особого труда запускать игры, требующие минимальных усилий. Как обычно, стоит сказать, что это, прежде всего, производительная машина, но с AMD на борту она будет играть так же интенсивно, как и работать.

На самом деле, проблема заключается не в производительности, которую можно получить от этой машины, а в том, сколько шума она при этом будет издавать. Распространенной жалобой, начиная с самых ранних версий Framework 13, является чрезмерный шум вентилятора при высокой нагрузке. Вентилятор на материнской плате действительно не был рассчитан на высокие нагрузки, которые могут потребоваться при работе, и издает звук, который можно охарактеризовать как "настойчивый", "заметный" и часто "довольно громкий".

Цены

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Анонсируя платы AMD, компания Framework взяла на себя обязательство по возможности поддерживать паритет цен между версиями Intel и AMD. Модели базовой и средней ценовой категории стоят 1049 и 1469 долл. в зависимости от выбранного чипа. Однако в старшем ценовом сегменте разница между ценой в 1669 долл. за версию на базе AMD и ценой в 2069 долл. за версию на базе Intel достаточно велика.