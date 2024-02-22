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Состоялся официальный анонс фитнес-трекера Samsung Galaxy Fit 3 с увеличенным экраном
Фитнес-браслет Samsung предлагает новые опции безопасности

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На протяжении нескольких месяцев в интернете появлялись утечки информации относительно фитнес-трекера Samsung Galaxy Fit 3, его характеристик и внешнего вида. Был даже видеоролик, где трекер был показан достаточно подробно. Теперь это устройство было представлено Samsung официально.

Носимое устройство получило экран размером 1,6 дюйма и алюминиевый корпус. Экран стал на 45% шире, чем у трекера предыдущего поколения. Трекер больше напоминает смарт-часы, позволяя достаточно подробно видеть на экране разную информацию. Доступны серый, серебристый и розовый цветовые варианты.

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Для персонализации есть свыше 100 циферблатов или в качестве фона можно установить любые изображения. Также можно поменять ремешок всего одним нажатием на кнопку.

Samsung обещает 13 дней работы трекера без зарядки. За это время можно будет отслеживать медицинские показатели организма, физическую активность, сон, храп при использовании со смартфоном Samsung, уровни Spo2, стресса, сердечного ритма и не только. Распознаётся свыше 100 видов физической активности.

Среди функций безопасности можно назвать обнаружение падения обладателя трекера и экстренные вызовы. В последнем случае нужно нажать на кнопку на устройстве пять раз подряд. Устройство можно превратить в пульт дистанционного управления для съёмки со смартфона и воспроизведения аудио.

Корпус обладает рейтингами защиты от воды и пыли 5ATM и IP68. Правда, это не делает его подходящим для занятий водными видами спорта. Поддерживается синхронизация режимов между трекером и подключенным к нему смартфоном.

Galaxy Fit 3 начнут продавать 23 февраля, цена в России составляет 7000 руб.

#samsung #фитнес-трекеры
Источник: phonearena.com
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