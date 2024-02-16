Samsung Galaxy Fit3: вся информация и фотографии доступного фитнес-трекера.

Samsung Galaxy Fit 3 — один из самых секретных продуктов компании на сегодняшний день. Носимое устройство уже стало предметом нескольких утечек перед официальным запуском.

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Специалист по гаджетам Роланд Квандт разместил полную информацию и изображения Fit 3 для прессы на немецком сайте WinFuture.

Galaxy Fit 3 станет преемником Fit 2, который был представлен еще в 2020 году. В то время как Fit 2 имеет дисплей квадратной формы, Fit 3 будет оснащен большим экраном, похожим на умные часы. По сути, Fit 3 будет базовым фитнес-трекером, который будет выглядеть как умные часы. Несмотря на невысокую цену, новый фитнес-аксессуар от бренда получит корпус из алюминия.

Кроме того, Квандт предполагает, что Fit 3 будет иметь сертификаты 5ATM и IP68 по защите от пыли и воды. Как и его предшественник, носимый гаджет будет доступен с силиконовым ремешком в нескольких цветовых вариантах.

Конечно, датчики сердечного ритма и здоровья SpO2 будут встроены в новый фитнес-трекер Samsung. Он также будет иметь другие фитнес-функции, такие как мониторинг сна, подсчет шагов, мониторинг стресса и различные режимы тренировок. Fit 3 будет обладать всеми ключевыми характеристиками дорогих устройств Galaxy Watch, но по доступной цене.

По данным источника, Galaxy Fit 3 будет оснащен 1,6-дюймовым дисплеем квадратной формы. Экран будет иметь разрешение 402×256 пикселей и панель AMOLED, которая должна легко читаться даже на улице в дневное время. С точки зрения программного обеспечения, гаджет будет загружать специальную облегченную ОС и будет иметь более 100 предустановленных циферблатов. Сообщается, что носимое устройство будет иметь 16 МБ оперативной памяти и 256 МБ встроенной памяти.

Galaxy Fit 3 будет подключаться к хост-устройству через Bluetooth 5.3. К сожалению, он не будет поддерживать возможности подключения GPS или NFC. Наконец, последняя утечка предполагает, что фитнес-трекер будет иметь батарею емкостью 208 мАч. Есть информация, что при регулярном использовании аккумулятора должно хватить на 14 дней.

Если верить сообщениям, Galaxy Fit 3 будет предлагаться по цене около $75–100. Хотя бренд еще официально не подтвердил, ожидается, что носимое устройство будет выпущено к концу этого месяца.