Камера Xiaomi 14 Ultra с 5-кратным зумом получает более широкую апертуру для слабого освещения

На этой неделе должен состояться анонс флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra. Утечек данных о нём был уже великое множество, включая официальные изображения от производителя. Теперь были названы характеристики камеры этого устройства.

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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь лично опубликовал в интернете изображения устройства чёрного и бело-серебристого цветов. Что касается камер, основная с разрешением 50 Мп используя сенсор LYT-900 размером 1 дюйм. Апертура переменная со значением до f/1,63.

Также здесь будет камера 50 Мп с зумом 3,2x и камера-перископ 50 Мп с 5-кратным зумом. В обоих этих камерах применяется сенсор IMX858 и апертура f/1,8 и f/2,6 соответственно. Для камеры-перископа она была улучшена по сравнению с прошлогодним значением f/3.0. Также она превосходит Galaxy S24 Ultra с f/3,4. Это означает, что можно рассчитывать на более высокое качество съёмки при слабом освещении.

Напомним, что в Китае аппарат представят 22 февраля, а международный анонс состоится на выставке в Барселоне 25 февраля.