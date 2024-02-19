Искусственный интеллект продолжает считаться новой золотой жилой

Известная китайская технологическая компания Meizu среди прочего является популярным производителем смартфонов. Об этом теперь можно говорить в прошедшем времени, поскольку компания решила покинуть эту сферу деятельности.

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Отныне Meizu собирается заняться «устройствами завтрашнего дня» под управлением искусственного интеллекта. Работа в этом направлении велась уже некоторое время.

Генеральный директор Xingji Meizu Group говорит, что ещё в прошлом году компания перестала работать только над мобильными устройствами и превратилась в «экологическую группу». В частности, принадлежащий ей бренд MYVU считается лидером в сфере очков смешанной реальности.

Одной из причин смены сферы деятельности является замедление рынка смартфонов. В среднем пользователи сейчас работают с одним устройством на протяжении 51 месяца. К тому же аппараты разных производителей различаются по своим возможностям всё меньше.

Компания планирует в этом году запустить мобильную операционную систему с использованием ИИ и представить первый аппаратный продукт на основе ИИ. Обещано продолжать поддержку ранее выпущенных устройств.