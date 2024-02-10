В 2021 году компания Huawei представила Vision Glass - накладное устройство с MicroOLED-дисплеем 1080p

С появлением гарнитуры Apple Vision Pro рынок данных устройств получил значительное внимание со стороны массового потребителя. На уже зрелом рынке присутствуют такие крупные игроки, как Vive и Valve, однако появление Apple сделало конкуренцию еще более ожесточенной. В свете этой ситуации бывший руководитель Meizu Ли Нань и основатель компании Numiao Technology сообщил о будущуй AR-гарнитуре Huawei Vision, оставив свой пост на официальной странице в социальной сети Weibo.

реклама

Согласно опубликованному сообщению Ли Нань полагает, что Huawei работает над AR-гарнитурой, которые будут оснащены чипсетом собственной разработки, обеспечивающим впечатляющую производительность. AR -гарнитура будет использовать MicroOLED-дисплей Sony 4K, который, предположительно, будет поставляться на производство Huawei в течение следующих шести месяцев. Такой же дисплей используется в составе гарнитуры Apple Vision Pro.

Кроме того, AR -гарнитура Huawei будет весить приблизительно 350 грамм, что составляет половину от веса Apple Vision Pro, равного 600 граммам.

Если этим слухам можно верить, то на рынке скоро появится отличная альтернатива Apple Vision Pro. Однако ожидается, что цена на гарнитуру составит примерно 2100 долларам США. Предполагается, что Huawei сможет предложить свою гарнитуру по более низкой цене, чем аналог от Apple.

Huawei уже имеет определенный опыт в области подобных устройств: в 2021 году компания представила модель Vision Glass, устройство, прикрепляемое к голове, оснащенное MicroOLED-дисплеем с разрешением 1080p. Это последнее развитие соответствует предыдущим усилиям Huawei и зарегистрированной им торговой марке Vision Pro еще в 2019 году.

Кроме того, Apple, вероятно будет вынуждена изменить название гарнитуры Vision Pro на китайском рынке, так как Huawei уже зарегистрировала торговую марку с тем же названием в Китае.