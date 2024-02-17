На рынке систем на чипе может появиться новый игрок

На рынке процессоров для мобильных устройств правят бал производители Qualcomm и MediaTek, также чипы выпускает Samsung. Xiaomi является одним из крупнейших поставщиков смартфонов и скоро она может начать производить их на собственных процессорах. Помочь этому может сотрудничество с компанией ARM.

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Информацию о совместной работе Xiaomi и ARM подтвердил генеральный директор MediaTek Рик Цай. Об этом сообщается в отчёте аналитической фирмы Counterpoint Research. Также об этом рассказал известный инсайдер Digital Chat Station на китайском сайте микроблогов Weibo. Прежде ARM работала над процессорами совместно с Oppo, но в конечном счёте этот проект был закрыт. Информация о работе Oppo над собственными процессорами появилась в 2022 году. Падение рынка смартфонов в 2023 году заставило китайского производителя отказаться от этих планов.

Остаётся наблюдать за тем, какого производителя Xiaomi выберет для своих процессоров. Ведущим производителем сейчас является TSMC, но здесь большую часть заказов делает Apple. Чипы Google производятся на заводах Samsung.