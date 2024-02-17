Утверждалось, что Xiaomi 14 Ultra может поставляться с титановой рамкой. Однако для европейского запуска компания, скорее всего, предложит черно-белые модели с обычными алюминиевыми рамками

Xiaomi планирует презентовать свой новый смартфон Xiaomi 14 Ultra на выставке MWC в текущем году. Согласно последним утечкам от "WinFuture", устройство получит несколько значимых обновлений. Дизайн смартфона будет отличаться плоской задней панелью и плоским дисплеем спереди.

Экран будет представлен 6,73-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 3200×1440, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью. Вероятно, для европейского рынка будут доступны только черно-белые модели с алюминиевыми рамками, а не с титановой, как утверждалось ранее. Сообщается, что вес устройства при этом составит менее 220 г.

реклама

Одной из ключевых особенностей Xiaomi 14 Ultra станет его система камер. Согласно данным, смартфон будет иметь четыре камеры на 50 мегапикселей с различными объективами и зумом. Главная камера с сенсором 1 дюйм будет иметь диафрагму f/1,6 и хорошую чувствительность к свету. Весьма впечатляющими также будут возможности видеосъемки. Поддержка 8K видео со скоростью 24 кадра в секунду, 4K видео со скоростью 60 кадров в секунду и замедленное видео в разрешении 1080p со скоростью 1920 кадров в секунду.

Другие характеристики Xiaomi 14 Ultra включают процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Также устройство будет оснащено аккумулятором на 5300 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. Прочие функции включают в себя технологии Wi-Fi, Bluetooth, NFC и защиту от воды и пыли IP68. Цена Xiaomi 14 Ultra во Франции составит 1499 евро (149 000 рублей).