Максимальная скорость Wi-Fi почти 5 Гбит/с.

Компания Xiaomi представила игровой маршрутизатор Redmi AX5400 в начале 2022 года. Изначально устройство поступило в продажу только на родине производителя – в Китае. Однако теперь этот мощный роутер с поддержкой Wi-Fi 6 стал доступен для покупки во всем мире, сообщает Gizmochina.

Redmi AX5400 обеспечивает скорость Wi-Fi до 5400 Мбит/с за счет работы в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная пропускная способность на частоте 5 ГГц достигает 4808 Мбит/с, а на 2,4 ГГц – 574 Мбит/с. Это позволяет получить стабильное и скоростное соединение для онлайн-игр и 4K видеостриминга.



Особенностью роутера является наличие четырех внешних антенн. Они обеспечивают надежный прием сигнала и его усиление для беспроводных клиентов. Еще одна особенность - подсветка RGB с 16 миллионами цветовых оттенков.



Внутри устройства установлен процессор Qualcomm IPQ5018 с 512 Мб оперативной памяти. Это позволяет поддерживать одновременное подключение до 248 устройств. Для проводных подключений предусмотрен гигабитный порт Ethernet и порт 2.5G Ethernet для максимально высокой скорости.



Благодаря шести независимым модулям FEM роутер эффективно усиливает Wi-Fi сигнал для лучшего покрытия. Особенностью Redmi AX5400 является автоматическое определение смартфонов Xiaomi и Redmi с последующей оптимизацией соединения. Это позволяет снизить задержки до 20%.



Redmi AX5400 уже доступен для покупки на площадках Banggood и AliExpress. Цена варьируется от 80 до 100 евро в зависимости от региона. Это отличное решение для геймеров и всех, кто хочет максимально быстрый беспроводной интернет.