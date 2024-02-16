Но от разочарований автовладельцев это всё равно не убережёт.

До недавних пор электромобили Tesla оставались самыми продаваемыми в мире, а потому компания располагает обширным парком машин для анализа статистических данных. С этой точки зрения подобная информация важна для оценки расчётного запаса хода электромобиля, и соответствующие алгоритмы постоянно совершенствуются. В частности, Electrek отмечает, что в новой версии программного обеспечения 2024.2.6 машины Tesla получили возможность более точно предсказывать запас хода без подзарядки, учитывая влияния на эту величину возраста тяговой батареи.

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Источник изображения: Tesla

В какой мере данный фактор способен влиять на точность предсказания, не сообщается, но Tesla уже давно принимает во внимание рельеф местности на маршруте, влажность и температуру воздуха, скорость и направление ветра, а также давление в колёсах. Теперь бортовая система может учитывать и влияние «возраста» тяговых аккумуляторов, поэтому точность предсказания запаса хода для конкретных условий должна повыситься.

Обновление ПО также добавило функцию расчёта продолжительности этапа подготовки тяговой батареи к началу ускоренной зарядки при использовании фирменных станций Supercharger. Экспресс-зарядка требует от тяговой батареи достижения определённой температуры, поэтому Tesla некоторое время назад внедрила алгоритм заблаговременного подогрева или охлаждения батареи, если водитель просит штатную бортовую систему построить маршрут до ближайшей станции экспресс-зарядки. Теперь водитель может представлять, за какое время батарея достигнет нужной температуры, а потому сможет лучше планировать не только сам маршрут, но и продолжительность зарядки на фирменной станции. Если батарея заранее достигнет оптимальной температуры, на эту процедуру время непосредственно на зарядной станции тратиться уже не будет, и запас хода удастся восстановить быстрее.