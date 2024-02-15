Владельцы старых компьютеров могут поменять систему Microsoft на Google

Когда в недалёком будущем прекратится поддержка операционной системы Windows 10, многие ожидают большого роста объёма электронных отходов. Если для пользователя обычного домашнего компьютера прекращение поддержки никак не помешает продолжать работать с ним, на многочисленных предприятиях и организациях дела обстоят серьёзнее. Компания Canalys предполагает, что после октября 2025 года могут оказаться на свалке около 240 млн компьютеров.

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Microsoft предлагает пользователям Windows 10 обновится до Windows 11. Проблема в том, что многие компьютеры не отвечают системным требованиям Windows 11. Если прежде это не мешало установить систему при помощи обходных путей, то в будущем такие компьютеры могут перестать загружать Windows 11. Новость об этом появилась не далее как на этой неделе.

В Google тоже обратили на неё внимание. Компания предлагает воспользоваться её операционной системой ChromeOS Flex. Она была представлена в летом 2022 года. Речь идёт о лёгкой облачной системе, для которой будут выпускаться обновления безопасности. Однако, Android-приложения здесь запускать нельзя.

Таким образом, перейдя на эту систему, пользователями смогут продолжать получать поддержку и защиту от уязвимостей. Это избавит от необходимости выбрасывать в остальном вполне работоспособные компьютеры.

Google говорит, что энергоэффективность её системы на 19% превосходит Windows. За счёт более низких системных требований компьютер может даже начать работать быстрее.