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9 способов ускорить ваш старый ПК

Есть несколько способов вдохнуть новую жизнь в старый и медленный компьютер, вот 9 лучших из них.
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Есть несколько способов вдохнуть новую жизнь в старый и медленный ПК. Большинство из них не потребуют никаких вложений, за исключением аппаратных обновлений.   

Оптимизация автозагрузки программ

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Давайте начнем с чего-то простого. Если ваш компьютер тормозит, это может быть связано с тем, что в память загружается слишком много программ. Оптимизируйте запуск программ, открыв вкладку «Автозагрузка» в диспетчере задач Windows или набрав в командной строке msconfig и открыв вкладку «Автозагрузка».    

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Без специальных знаний нельзя отключать процессы Windows или процессы, связанные с оборудованием, но если знакомая вам программа есть в списке автозагрузки, а используете вы ее не часто, то смело удаляйте. Кстати, антивирусные программы лучше не удалять из автозагрузки. Вместо этого избавьтесь от таких программ, как Steam или Adobe Reader, если в них нет крайней необходимости, поскольку они потребляют много системных ресурсов. Вы можете оценить степень воздействия запускаемых программ на ваш компьютер по столбцу «Влияние на запуск». Вообще рекомендуется отсортировать по этому столбцу и сначала просмотреть программы, отмеченные как «высокое».  

Очистка программного обеспечения

Если настройка автозагрузки ваших программ помогла слабо, вам может помочь более глубокая очистка. Прежде всего, вы можете попробовать удалить все программы, которые обычно не используете. Если вы покупали компьютер с уже установленной Windows то почти наверняка вам установили и кучу дополнительных программ о которых мы можете даже не догадываться. Поэтому найдите «Установка и удаление программ» в окне поиска Windows, просмотрите список установленных программ и удалите те, которые вы обычно не используете.    

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Обязательно проверьте вашу систему на наличие вредоносного ПО или вирусов. Можно использовать отдельную антивирусную программу, но и встроенное средство безопасности Windows неплохо справляется с такими задачами

А вот про дефрагментацию жесткого диска можно не беспокоиться т.к. большинство современных операционных систем делают это автоматически.  

Аппаратная очистка

После очистки программного обеспечения можно заняться очисткой и аппаратной части вашего компьютера. В идеале чистить ПК внутри хотя бы раз в год, но, честно говоря, большинство пользователей не хотят открывать корпус своего ПК, и смотреть на кучу пыли. Пока компьютер новый ничего страшного не произойдет, но имейте в виду, что со временем комки пыли будут негативно влиять на температуру внутри вашего ПК. Некоторые системы могут программно снижать производительность компонентов ПК, чтобы уменьшить повышенную температуру, поэтому очистка оборудования необходима, даже если это раздражает. Еще лучше, если вы почистите не только компьютер, но и свою клавиатуру с мышкой. Скорости это не добавит но работать станет приятнее.     

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Переустановить Windows

Ваш компьютер все еще тормозит? Больше нет возможности оптимизировать с помощью программного обеспечения. Теперь очередь за Windows. Windows печально известна замедлением работы при длительном использовании. Если вы никогда не переустанавливали Windows, а после покупки компьютера прошло несколько лет, то наверняка это заметно повлияет на общую производительность.    

Только обязательно сделайте резервную копию данных перед переустановкой Windows. Это можно сделать с помощью встроенных инструментов или используя стороннее ПО. Резервное копирование с помощью облачных сервисов тоже хороший вариант. Следует отметить, что если вы используете диск восстановления, предоставленный производителем ПК, вам придется снова удалять все предустановленное и не нужное вам ПО. 

Разгон или андервольтинг

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Нет возможности купить новые детали? Разгон наше все! Разгон - это использование программного обеспечения для увеличения производительности оборудования. Большинство ноутбуков блокируют эту функцию, но при большом желании можно найти информацию как это обойти. Разгоном процессора или видеокарты лучше не заниматься если у вас нет адекватного охлаждения. Про разгон написано очень много и лучше об этом почитать в специализированной статье. Отмечу только что программное обеспечение современных видеокарт AMD Radeon Settings и Nvidia GeForce Experience позволяют применить автоматический разгон.   

 Для повышения стабильности разогнанной системы применяют т.н. андервольтинг, погуглите.

Установить SSD 

Если вышеописанные меры не помогают с тормознутостью вашего компьютера, то у вас остается только два варианта. Либо замените часть оборудования, либо полностью измените способ использования компьютера. 

Рассмотрим подробнее первый способ. Когда дело доходит до чистой производительности, переход с традиционного жесткого диска на твердотельный накопитель похож на замену лошади или экипажа на Ferrari. Обновление до SSD может дать вам невероятный прирост производительности. Все, от времени загрузки до запуска приложений и передачи файлов, станет заметно быстрее. В некотором смысле, это единственное обновление ПК, которое может почувствовать большинство пользователей. Установка SSD может ускорить работу даже самых медленных старых ноутбуков. Кроме того, в наши дни диски всех видов стоят 10 центов за гигабайт, поэтому вы можете получить диск на 500 ГБ менее чем за 50–60 долларов. 

Добавить ОЗУ

Любой компьютер с оперативной памятью менее 8 ГБ может иногда подтормаживать. Игры будут загружаться дольше, увеличивается время загрузки ОС, да и вообще все может зависнуть в процессе многозадачности, например при открытии нескольких браузеров одновременно.   

 На этом этапе может помочь добавление оперативной памяти. При обновлении рекомендуется полностью заменить память в системе, чтобы избежать возможных сбоев. Если вы не собираете ультрасовременный ПК с самой новейшей памятью DDR5, то сегодня можно купить модуль 8 ГБ (или комплект из двух модулей 4 ГБ) менее чем за 50 долларов.  

Переход на Linux или ChromeOS Plex 

Иногда установка новых компонентов на старый ПК не даст заметного роста производительности. Это не значит, что он совершенно бесполезен и можно его выбрасывать. Если вы все еще хотите использовать свой старый ноутбук или настольный компьютер для повседневной работы, установка более легкой операционной системы, чем Windows, может быть вполне эффективной для продления срока службы вашего старого ПК.     

Linux, как правило, работает лучше, чем Windows, на менее мощном оборудовании. На самом деле, некоторые дистрибутивы Linux разработаны с минимальными требованиями, чтобы их можно было запускать на медленных ПК. Как вариант можно поробывать дистрибутивы Puppy Linux, LXLE и Lubuntu. Переход с Windows на Linux не так сложен, как вы думаете. Не нравится оболочка Linux? С помощью ChromeOS Flex от Google вы можете бесплатно превратить любой ПК в Chromebook. К вашему сведению, ChromeOS также работает на Linux.

Используйте компьютер для облачных игр и управления файлами

С помощью облачных решений можно играть в игры даже на довольно посредственном оборудовании. Нужен только быстрый интернет. Это похоже на то как играть в игры в стиле Netflix, т.е. игра запускается на удаленном сервере, а вы используете свой компьютер для управления и просмотра. Примерами могут служить такие сервисы, как GeForce Now от Nvidia, Xbox Cloud Gaming и PlayStation Plus от Sony.    

Есть еще возможность использовать старый компьютер в качестве дополнительного игрового компьютера если воспользоваться домашней потоковой передачей Steam. Домашняя потоковая передача Steam позволяет запускать игры на высокопроизводительном игровом ПК, но ее можно передавать на другие устройства через Wi-Fi. Это похоже на облачный гейминг, но разница в том, что он реализован дома. 

Также можно использовать свой старый компьютер в качестве домашнего кинотеатра или хранилища файлов. Для HTPC(Home Theater Personal Computer) можно использовать бесплатные инструменты управления, такие как MediaPortal, Kodi или FreeNAS.


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