Следующее крупное обновление Windows 11, скорее всего, создаст проблемы для пользователям, использующих операционную систему на старых ПК. Старые компьютеры не смогут получить обновление.

Microsoft недавно подтвердила на своей платформе разработчиков Learn.microsoft.com, что в этом году Windows 11 получит обновление под названием 24H2. Пока официально не объявлено, когда именно это произойдет.

Изображение: MicrosoftОднако становится всё более очевидным, что могут возникнуть последствия для пользователей, использующих операционную систему на старых ПК. Скорее всего, они не смогут получить обновление.

Причиной этому является функция Popcnt (Popcount или Population Count). Видимо, ее должен поддерживать ЦП, то есть главный процессор компьютера. По данным интернет-журнала Winfuture, она была представлена только в 2008 году, а это означает, что старые компьютеры не соответствуют системным требованиям для апгрейда.

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Изменение требований к оборудованию заметил пользователь Боб Пони. В Твиттере (X) он пишет, что без Popcnt компьютер не загрузится, т. е. не запустится. Вероятно, это связано с тем, что в следующем крупном обновлении Windows 11 различные драйверы будут использовать инструкцию CPU Popcnt, включая драйверы USB-XHCI, которые применяются для поддержки USB 3.0 или выше.

Для пользователей старых компьютеров с Windows это означает, что они, скорее всего, не смогут обновиться до новой версии Windows 11. Предыдущая версия Windows 11 работала на старых компьютерах без каких-либо серьезных ограничений. Эксперты предполагают, что найти решение проблемы будет сложно.

Следующая версия Windows 11 будет основана на новой платформе Windows под названием Germanium. Ожидается, что она продемонстрирует возможности искусственного интеллекта следующего поколения. Ожидается, что выпуск Windows 24H2 состоится в сентябре или октябре.