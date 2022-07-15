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Лёгкая облачная операционная система Google ChromeOS Flex готова к широкому развёртыванию
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Открывшаяся ранее в этом году программа раннего доступа к облачной операционной системе ChromeOS Flex позволила Google значительно продвинуться в разработке и улучшении совместимости, да настолько, что теперь ChromeOS Flex готова для более широкого развёртывания. На сегодняшний день компания сертифицировала более 400 устройств, решив более 600 проблем с оборудованием, передаёт 9to5Google, среди них готовые настольные компьютеры, ноутбуки, моноблоки от известных компаний-производителей, отдельно можно отметить возможность установки на ряд компьютеров Apple Mac. Полный список проверенных устройств доступен на странице поддержки.

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У ChromeOS Flex довольно много преимуществ, облачность, легковесность и неприхотливость позволяют дать вторую жизнь устаревшим устройствам, обеспечивая высокий уровень безопасности и защиты от угроз. Установка системы проста и производится с USB-накопителя, широкое развёртывание можно организовать по сети, что в большей степени актуально для организаций. ChromeOS Flex подойдёт корпоративным пользователям, для них предлагаются специальные планы с инструментами удалённого администрирования и другими возможностями, включая систему виртуализации Cameyo, которая поможет запустить необходимые Windows-приложения.

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В числе минимальных требований 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, x86-64 процессор AMD или Intel, а также видеокарта, желательно, выпущенные после 2010 года. Например, таких графических ускорителей, как Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650 уже недостаточно для ChromeOS Flex.

Источник:
Google
9to5Google
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#google #chromeos #chromeos flex
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