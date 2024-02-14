Японский производитель готовится продать 21 млн консолей вместо 25 млн в финансовом 2023 году

Компания Sony заметно умерила свой оптимизм в плане продаж своих игровых консолей PlayStation 5. Если раньше японский производитель хотел в финансовом 2023 году реализовать 25 млн консолей, то теперь этот показатель сократили на 4 млн. Такому пессимизму не помешал даже рекордный квартал в плане продаж PlayStation 5. В четвёртом квартале года было продано 8,2 млн консолей. Пока по ходу финансового года было реализовано 16,4 млн устройств, а за всё время это количество составляет 54,8 млн. В финансовом 2022 втором году было продано 19,1 млн PlayStation 5.

В декабре Sony рассказала, что за три года продала 50 млн PlayStation 5. Всего на неделю быстрее до такого же количества продаж добралась PlayStation 4, при этом в то время не было пандемий и проблем с комплектующими. Из этого следует вывод, что спрос на PlayStation 5 выше, чем на консоли прошлых поколений.

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Доход от продаж увеличился на 16% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. Поспособствовало этому увеличение продаж игр сторонних разработчиков. При этом операционная прибыль уменьшилась на 26% из-за падения продаж игр Sony. В результате скидки на PlayStation 5 не оправдывает ожиданий производителя.

За все три квартала финансового года продажи были выше, чем годом ранее. Не исключено, что ситуация изменится, поскольку в последнем финансовом квартале продажи ожидаются всего 4,6 млн против 6,3 млн годом ранее.

К 4 февраля было продано 10 млн копий новой игры Marvel's Spider-Man 2, которая была представлена в октябре. Если говорить об остальных подразделениях Sony, в них наблюдается рост доходов. В итоге доход составил рекордные $24,9 млрд против $20,5 млрд годом ранее.