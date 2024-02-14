Релиз состоится после ожидаемого запуска консоли Microsoft следующего поколения.

В постоянно меняющемся игровом мире ожидания относительно будущих платформ игр, таких как PlayStation 5, неуклонно растут. Недавние слухи, предоставленные известным ютубером RedGamingTech, раскрыли некоторые интересные детали о следующей игровой эволюции: PlayStation 6 и PlayStation 5 Pro. Согласно последним данным, разработка PlayStation 6 уже в полном разгаре, и в данный момент активно ведутся переговоры с различными игровыми студиями. Хотя технические характеристики новой консоли остаются строгим секретом, появились намеки относительно возможного поставщика оборудования. Вначале Nvidia была в центре внимания, представляя свои разработки. Однако в конечном итоге предпочтение Sony (производитель PlayStation) перешло на сторону компании AMD, что обусловлено рядом факторов, включая финансовую привлекательность, обратную совместимость и наличие специализированной команды по индивидуальному развитию решений.

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Что касается выпуска PlayStation 6, согласно слухам, официальный релиз ожидается в 2028 году, что стратегически было спланировано после предполагаемого выпуска следующего поколения консолей от мирового гиганта Microsoft. В настоящее время ходят разговоры о возможном вторжении Microsoft на рынок портативных игровых устройств, хотя подробностей пока мало. Также существуют слухи о выпуске новой портативной консоли PlayStation, похожей на всемирно известную PlayStation Vita. Хотя информации пока не много, уже само упоминание вызывает ностальгические эмоции у любителей видеоигр по всему миру. В то же время уже ходят слухи об усовершенствованной версии консоли PlayStation 5 Pro, которая должна поднять игровой процесс на новый уровень. Хотя опять же какой-либо конкретной информации нет.