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kosmos_news
Рынок криптовалют стремительно растет: биткоин за неделю прибавил 7% и стоит $47 600
После нескольких неудачных недель рынок криптовалют снова набирает обороты. Согласно порталу CoinShares, последнюю за неделю — с 4 по 11 февраля — ведущие цифровые активы прибьавили в среденм по 7%.

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В начале 2024 года ситуация на рынке криптовалют была неоднозначной. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила так называемые спотовые биткоин-ETF. Это привело к тому, что цена BTC достигла почти $49 000 — и, таким образом, оказалась на уровне конца 2021 года.
Изображение: REUTERSПосле этого последовала коррекция – примерно на две недели. В середине января цена биткоина временно упала ниже отметки в $40 000. На этом коррекция на рынке завершилась. Впоследствии цена стабилизировалась чуть выше отметки $40 000. И с тех пор она в основном находилась в диапазоне $42 000. До этой недели. 

Со среды, 7 февраля, растет в цене не только биткоин, но и другие активы. Рост цен с прошлого воскресенья находится в однозначном процентном диапазоне: биткоин вырос в цене на 7%, а Ethereum — на 6%. Токен SOL (Solana) прибавил 5%, токен BNB (монета биржи Binance) — 6%. Утром 11 февраля за 1 BTC дают $47 600, Ethereum стоит почти $2 500.

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Естественно возникает вопрос: что стоит за этим повышением цен? Аналитики и журналисты обычно умеют выстраивать причинно-следственные связи между определенными событиями и ценами. Но сейчас конкретного триггера для движения вверх нет. Однако, конечно, есть некоторые факторы, которые в целом можно рассматривать как положительные для рынка криптовалют.

Например: биткоин-ETF, одобренные для торговли в США в январе, в целом способствовали притоку капитала в криптопродукты. А изначально очень сильный отток капитала из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) (который был конвертирован в ETF)  в последнее время сократился.

По данным CoinShares, за неделю до 3 февраля из Grayscale ETF было выведено около $900 млн. За неделю до 27 января — $2,2 млрд. С переходом в ETF инвесторам стало намного проще выводить капитал из фонда. Игроки вывели деньги и успокоились.

Настроения на традиционных финансовых рынках в начале февраля тоже хорошие. На этой неделе фондовый индекс США Nasdaq-100 достиг максимума. То же самое касается и индекса S&P 500. Резкое повышение процентных ставок центральными банками закончилось. Уровень инфляции снижается. Инвесторы надеются на скорое снижение процентных ставок, что обычно хорошо для акций. 

Многие эксперты ожидают положительного импульса от следующего халвинга в апреле. В целом существует несколько факторов, которые потенциально могут быть благоприятны для криптоактивов.

#аналитика #криптовалюты #биткоин #прогноз
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