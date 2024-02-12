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kosmos_news
Размещение Сальвадором биткоин-облигаций состоится в первом квартале
Комиссия по цифровым активам Сальвадора одобрила размещение биткоин-облигации Volcano Bond в первом квартале этого года.

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Сальвадор наконец-то готов выпустить анонсированные биткоин-облигации, также известные как Volcano Bond. Власти страны подтвердили, что облигации теперь получили соответствующее одобрение от Комиссии по цифровым активам (CNAD).
Изображение из открытых источниковСогласно заявлениям, выход на рынок запланирован на первый квартал этого года. Биткоин-облигации выпускаются через платформу Bitfinex Securities, которая также получила соответствующее разрешение на торговлю в Сальвадоре.

Этот шаг является важной частью инициатив Сальвадора по дальнейшей интеграции биткоина в национальную экономическую систему. С помощью биткоин-облигаций правительство стремится привлечь международные инвестиции и одновременно финансировать развитие города «Биткоин-сити». Город будет построен у подножия вулкана Кончагуа на юго-востоке страны. Он будет финансироваться, среди прочего, за счет использования геотермальной энергии и в качестве центра добычи BTC. Отсюда и название: Vulcano Bond.

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Выпуск облигаций анонсировался уже несколько раз. Впервые это событие должно было произойти в марте 2022 года, после принятия соответствующих законов в январе позапрошлого года. Однако после того, как наступил медвежий рынок и интерес потенциальных инвесторов, которые должны были покупать биткоин-облигации, резко упал, весь проект был на время приостановлен.

С возвращением бычьего рынка, недавним ростом курса ведущей криптовалюты, одобрением ETF и ожиданием халвинга в апреле, интерес инвесторов к проекту, похоже, вернулся.

#криптовалюты #биткоин #акции #сальвадор #фондовый рынок #облигации
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