Китайские биткоин-майнеры переезжают в Эфиопию, поскольку там очень дешевые тарифы на электроэнергию. В стране построили крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию.

Китайские биткоин-майнеры проявили интерес к Эфиопии после строительства крупнейшей в Африке гидроэлектростанции. Там чрезвычайно низкие затраты на электроэнергию и стабильные климатические условия.

Изображение из открытых источниковПо сообщениям South China Morning Post, тариф на электроэнергию в Эфиопии привлекает крайне низкой ценой — 3 цента за киловатт-час. Так называемая зеленая энергия, обеспечиваемая гидроэлектростанциями, в первую очередь привлекает китайские майнинговые компании, которые ищут экономически эффективные и экологически чистые решения.

Согласно отчету поставщика услуг майнинга Luxor, Эфиопия может стать одним из важнейших криптоцентров в обозримом будущем. Правительство Эфиопии уже достигло соглашения с более чем 21 различными майнерами биткоинов. В основном они из Китая.

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Нуо Сюй, основатель Китайской ассоциации майнинговой индустрии, подчеркнул растущую популярность Эфиопии среди китайских компаний. По его словам, были организованы деловые поездки в Эфиопию для изучения потенциальных возможностей ведения бизнеса. Правительство Эфиопии, в свою очередь, умело использует сектор добычи биткоинов в своих интересах.

Власти взимают с майнеров плату за энергию и другие расходы в иностранной валюте. Это, в свою очередь, помогает контролировать девальвацию собственной валюты. Страна борется с годовым уровнем инфляции, достигающим 28%. Эта нетрадиционная стратегия представляет собой попытку сохранить экономическую стабильность и потенциально смягчить последствия майнинга BTC.