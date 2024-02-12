Vivo V30 Pro вслед за Китаем появится в остальном мире

Компания Vivo готовится начать международные продажи смартфона Vivo V30 Pro. Это может быть улучшенный вариант аппарата Vivo S18 Pro, который в Китае был представлен в декабре.

Смартфон уже получил несколько сертификатов, таких как Bluetooth SIG и GSMA IMEI. Теперь его протестировали в бенчмарке Geekbench.

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Аппарат фигурирует там под модельным номером V2319 и обладает 8-ядерным процессором Dimensity 8200, максимальная частота которого составляет 3,1 ГГц. Объём оперативной памяти равен 12 ГБ, установлена система Android 14. Результат одноядерного тестирования составил 1045 баллов, многоядерного 3637 баллов.

В Китае данный смартфон работает на процессоре Dimensity 9200+ более высокой категории. Если остальные характеристики не изменятся по сравнению с китайским вариантом, будет применяться панель AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и поддержкой HDR10+. Частота будет составлять 120 Гц, а яркость достигать 2800 нит.

Китайский вариант предлагается с объёмом памяти 8, 12 и 16 ГБ, а также хранилищем UFS 3.1 256 или 512 ГБ.

Основная камера 50 Мп работает с сенсором Sony IMX920. Есть сверхширокоугольная камера Samsung JN1 с сенсором 50 Мп и телеобъектив 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры может составлять 50 Мп. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 80 Вт.