Данный смартфон станет первым телефоном в Y-серии компании, оснащенным двумя стереодинамиками и степенью защиты IP54.

Компания Vivo активно разрабатывает новую модель смартфона серии Y. Ожидается, что это будет Vivo Y200e 5G. На данный момент устройство уже получило сертификацию от Bluetooth SIG, BIS и Google Play Console. Кроме того, оно было замечено на платформе сравнительного анализа Geekbench. Некоторые основные характеристики смартфона также удалось узнать из официального листинга.

Согласно сертифицированным данным, Vivo Y200e 5G будет оснащен задней панелью из экологической кожи Ecofiber и иметь уникальное покрытие на котором не будут оставаться пятна. Смартфон будет обладать AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления в 120 Гц. Он также будет оснащен емким аккумулятором на 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Кроме того, это первая модель в серии y, которая будет иметь два стереодинамика и иметь защиту IP54.

реклама

При этом согласно информации с Google Play Console, vivo y200e 5G будет иметь плоский дисплей с вырезом для камеры по центру. На задней панели будет расположена прямоугольная система камер с тремя датчиками, обрамленными золотистым оттенком. Всю заднюю панель также украсит геометрический рисунок. Известно, что устройство будет работать на процессоре SM4450 с двумя ядрами A78 и шестью ядрами A55, что соответствует чипсету Snapdragon 4 Gen 2. Смартфон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и поставляться с предустановленной ОС Android 14. Эти сведения также подтверждаются базой данных Geekbench. По планам компании, Vivo Y200e 5G должен выйти в конце февраля 2024 года. Ожидается, что в ближайшие дни бренд начнет делиться официальными тизерами устройства.