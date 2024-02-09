Vivo V30 Pro был замечен под номером модели V2319 и единственное что раскрывает этот сайт - поддержка Bluetooth 5.3.

В Китае недавно появилась модель V30 от популярного производителя мобильных телефонов Vivo. Но теперь все ожидают выход более продвинутой версии - Vivo V30 Pro. О появлении нового смартфона стало известно благодаря его появлению на сайте сертификации Bluetooth SIG. Это свидетельствует о скором выходе устройства. Модель V30 Pro в списке Bluetooth SIG значится под номером модели V2319. Изображение листинга на сайте позволяет увидеть название телефона. Однако характеристики и функции устройства не разглашаются.

реклама

Технические характеристики Vivo V30 Pro, вероятно, будут схожи с моделью V30. Поэтому стоит упомянуть, что у него внутри. Этот телефон оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800x1260 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Дисплей покрывает 100% цветовой гаммы dci-p3 и обладает яркостью до 2800 нитов. Внутри смартфона установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 3-го поколения с графическим процессором Adreno 720. У смартфона есть выбор на 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Смартфон также оснащен тройной задней камерой - одна на 50 МП с диафрагмой f/1,88, вторая - сверхширокоугольная также на 50 МП, а третья - портретная на 2 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 МП с автофокусом и двойной мягкой светодиодной вспышкой. Батарея емкостью 5000 мА*ч поддерживает быструю зарядку до 80 Вт. Дисплей также включает в себя сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем USB Type-C, стереодинамики, звук высокого качества и сертификацию защиты от пыли и брызг IP54. Vivo V30 5G работает на базе операционной системы FunTouch OS 14 на базе Android 14.