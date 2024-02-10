Утечка персональных данных дорого обойдётся компании Google

Компания Google собирается заплатить сотни миллионов долларов пользователям своей бывшей социальной сети Google+, которая уже давно закрыта. Ещё в октябре 2018 года компания получила обвинение в том, что персональные данные пользователей отказались в открытом доступе в интернете. При этом Google не спешила ставить пользователей в известность об этом. Теперь компании придётся выплатить компенсацию, размер которой составит примерно $350 млн.

В Google уверены, что утечка данных не причинила никому вреда, а также что у компании есть аргументы против выдвинутых обвинений. Однако, в итоге там приняли решение не связываться и не тратить понапрасну время и усилия на судебное противостояние.

реклама

Иск против Google подали после публикации в The Wall Street Journal. Там рассказывалось о попадании в интернет персональных сведений в виде фамилий и имён, адресов электронной почты и реальных адресов проживания, дат рождения, фотографий, пола, мест работы и семейного статуса.

Напомним, что Google+ существовала с июня 2011 года по апрель 2019 года.