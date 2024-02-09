Google утверждает, что Gemini Ultra 1.0 является лучшим искусственным интеллектом и теперь он является бесплатным.

В прошлом году Google в спешке выпустила собственный искусственный интеллект Bard, который оказался очень сырым продуктом с множеством багов. Все это произошло через несколько недель после того, как Microsoft продемонстрировала уникальные возможности ChatGPT, которые произвели фурор в мире технологий. За прошедшие пол года Google внесла многочисленные изменения в свои большие языковые модели (LLM), и теперь искусственный интеллект компании получил новое название - Gemini. Скорее всего вы уже слышали про Gemini, потому что раньше так называлась последняя версия LLM от Google, но теперь так называется официальный продукт, ориентированный на конечного потребителя.

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Если вы попытаетесь получить доступ к веб-интерфейсу чат-бота Bard, вы будете автоматически перенаправлены на новую целевую страницу Gemini. Также было выпущено новое приложение Gemini для операционной системы Android, предоставляющее доступ к тем же функциям на мобильных устройствах. Владельцы iPhone смогут получить доступ к Gemini через обновленное приложение Google. Помимо всего перечисленного, Google объединила под брендом Gemini свои продукты Duet, ранее интегрированные с Google Workspace.

Заинтересованные пользователи могут установить приложение Gemini для Android в качестве своего основного помощника на смартфоне. Это означает, что Gemini будет отвечать на все вопросы после того, как пользователь скажет "Эй, Google" или иным способом вызовет мобильного помощника. Эксперты считают, что генеративный искусственный интеллект в конечном итоге заменит Поиск и Помощника Google. Новый единый бренд искусственного интеллекта Google объединит все продукты Google, а новое мобильное приложение стало первым шагом на этом этапе развития компании.

Большая языковая модель Gemini была анонсирована компанией Google в конце 2023 года в рамках демонстрационного 6-минутного видеоролика. Однако впоследствии Google пришлось уточнить, что демонстрация возможностей искусственного интеллекта Gemini не осуществлялась в режиме реального времени. Этот инцидент можно смело добавить в список провалов Google в сфере искусственного интеллекта, но тем не менее компания все равно настаивает, что Gemini - самая передовая платформа генеративного ИИ в мире. Соответственно, лучшие функции Gemini не будут предоставляться бесплатно.

Gemini представлен в нескольких вариантах, от компактных LLM для телефонов до новой Gemini Ultra 1.0. По мнению специалистов, Gemini крупнейший и наиболее эффективный LLM от Google, способный к сложным рассуждениям, следованию инструкциям, написанию кода и творческим приложениям. Google предлагает использовать его в качестве личного помощника или умной доски, на которой вы можете генерировать бизнес-идеи. Чтобы получить доступ к Gemini Ultra, необходимо оплатить более высокий тарифный план Google One - AI Premium. Он стоит 20 долларов в месяц и включает все стандартные преимущества Google One, такие как 2 ТБ дискового пространства и VPN-доступ.





Без оплаты Gemini будет использовать модель среднего уровня Gemini Pro. Если вы сомневаетесь, стоит ли платить за Gemini Ultra, можно бесплатно попробовать эту модель в течение двух месяцев при регистрации. После истечения пробного периода подписка будет стоить обычные 20 долларов в месяц.





Раньше на все недостатки и ошибки искусственного интеллекта можно было закрыть глаза, поскольку LLM от Google предоставлялись бесплатно. Однако теперь это коммерческий продукт, от которого пользователи вправе ожидать обещанного качества работы. Учитывая постоянные негативные отзывы в адрес "Помощника Google" и других "умных" платформ, будет интересно посмотреть, сможет ли Gemini всех удивить.