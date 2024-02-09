Pinterest объявил о новом рекламном соглашении с Google перед достижением 500 млн. пользователей в месяц. Сделка направлена на увеличение рекламного дохода.

Pinterest заключил партнерское соглашение с Google, предпринимая шаги к увеличению доходов от рекламы на фоне приближающегося достижения отметки в 500 миллионов ежемесячных активных пользователей.

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Эта новость последовала за анонсом квартальных результатов, где были заявлены доходы в размере 981 миллион долларов за четвертый квартал 2023 года и рост числа пользователей до 498 миллионов. Хотя первоначально стоимость акций Pinterest резко снизилась из-за ожиданий, партнерство с Google позволило вернуть доверие инвесторов.

Новое сотрудничество с Google направлено на расширение монетизации на международных рынках и увеличение доходов с каждого пользователя в этих регионах. Исполнительный директор Pinterest, Билл Реди, отметил, что компания уже начала внедрение новой рекламной интеграции с Google и видит положительные результаты.

Помимо этого, Pinterest внедряет новые функции, такие как коллажи и автоматическая организация пинов, чтобы привлечь больше пользователей и увеличить их вовлеченность.