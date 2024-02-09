Переименованный чат-бот Google долго будет сохранять ваши секреты

На сайте техподдержки компании Google появилась публикация с рассказом о пользовательских данных, которые собираются в процессе взаимодействия с чат-ботом Gemini. Это относится как к использованию браузера, так и мобильных приложений на платформах Android и iOS. Переписка здесь будет сохраняться на протяжении трёх лет.

Было сказано, что авторы аннотаций для Android и iOS регулярно взаимодействуют с диалогами пользователей с Gemini с целью улучшения чат-бота. Переписка не связана с учётной записью Google пользователей, но неизвестно, читают её собственные сотрудники Google или сотрудники сторонних компаний. На протяжении трёх лет эта переписка хранится на серверах вместе с описанием устройства пользователя, его местоположением и языком переписки.

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В настройках аккаунта Google есть раздел «Мои действия». Там имеется опция для отключения сохранения переписки с Gemini. По умолчанию данная опция выключена, то есть переписка сохраняется. К счастью, можно вручную удалить команды и запросы приложениям Gemini. Однако, даже если вы включили удаление переписки, она хранится до трёх суток. По этой причине не следует вводить сюда конфиденциальную информацию и любые другие сведения, которыми вы не хотели бы с кем-то делиться.

Работа генеративного ИИ с конфиденциальной информации в настоящее время является серьёзным вопросом. Компании OpenAI в прошлом году пришлось отвечать на подобные вопросы от американских и итальянских властей. В похожих сервисах Amazon, Google, Microsoft обещано краткосрочное хранение данных.