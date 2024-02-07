За 10 лет Microsoft подорожала десятикратно

В феврале 2014 года Стива Балмера на посту генерального директора Microsoft сменил Сатья Наделла. За прошедшее с тех пор время индекс компании в рейтинге S&P 500 увеличился на 185%, в результате чего Microsoft вошла в список наиболее прибыльных компаний с большой капитализацией.

В настоящее время капитализация компании составляет $3,06 трлн, обходя Apple и Google. 10 лет назад капитализация Microsoft была чуть выше $300 млрд. Под руководством Баллмера, которое длилось 14 лет, Microsoft подешевела на 30%.

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С тех пор Microsoft сохранила ведущие позиции в сфере программного обеспечения для ПК и вошла в число лидеров в областных вычислениях и искусственном интеллекте. Во время правления Балмера компания потерпела неудачу в поиске и мобильных устройствах. Поисковая система Bing и близко не смогла сравниться с Google, а в смартфонах никому не под силу оказалось потеснить Apple и Android. В результате от платформы Windows Phone пришлось отказаться.

В последние годы Microsoft принимает участие в проектах с открытым исходным кодом и даже предлагает приложения для Linux. Также компания совершает крупные покупки. В 2016 году был куплен сайт LinkedIn за $26,2 млрд, через два года платформа GitHub за $7,5 млрд. Недавно за $75 млрд была куплена Activision Blizzard. Также оправдывается ставка на компанию OpenAI, которая стала лидером в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Проблемы сохраняются в сфере выпуска аппаратных продуктов. В частности, не снискала популярности гарнитура дополненной реальности HoloLens. Программное обеспечение Copilot AI также пока не оправдывает ожиданий.