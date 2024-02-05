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Bublik1
Microsoft призналась в том, что сломала Windows 10, но не готова назвать сроки решения проблемы
Проблема есть у владельцев старых процессоров без поддержки инструкций SSE4.2.

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Microsoft никогда не славилась умением выпускать стабильное программное обеспечение. Эксперты полагают, что причина кроется в сложности операционных систем, включающих тысячи различных компонентов. При этом программное обеспечение становится всё более сложным, что вынуждает искать новые подходы к решению накопившихся проблем. Предполагается, что благодаря активному внедрению умных алгоритмов в ближайшие пять лет удастся успешно найти и решить большую часть неуловимых ошибок, но случится это точно не завтра. Пожалуй, Windows 11 должна была стать решением проблемы, но пока назвать самую новую ОС от Софтверного гиганта стабильной, не поворачивается язык. Казалось бы, если не получается пока решить накопившиеся сложности, то не стоит создавать пользователям новые неприятности. Вот только это явно не в духе Microsoft, устроившей владельцам старых компьютеров массу неожиданных сюрпризов. 

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Напомним, в середине января 2024 года Microsoft при помощи автоматической рассылки обновила несколько базовых приложений, входящих в состав Windows 10 с момента её выхода на рынок. Всё это прошло без участия конечного потребителя, а в итоге официальный форум начал наполняться гневными сообщениями от недовольных пользователей. Недавно выяснилось, что обновление сделало невозможным запуск целого ряда стандартных приложений. Например, «Калькулятора», Центра отзывов», почтовых сервисов, заблокировала возможность просмотра фотографий и даже отключило календарь. При попытке запуска любого из этих приложений пользователи видели на экране сообщение, где указывался следующий текст: File system error (-2147219196). Теоретически, сбой должен был быть связан с файловой системой, но наиболее продвинутые пользователи доказали, что причина не в этом. Позднее выяснилось, что проблема затронула владельцев старых компьютеров на базе процессоров Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, а также AMD Athlon, выпускавшихся с 2006 по 2011 годы. 

После нескольких недель активных претензий со стороны пользователей, сотрудники Microsoft всё же решили выделить время и разобраться с проблемой. По данным Windows Latest, представители Софтверного гиганта признали ошибку и даже назвали её причину. Оказывается, в ходе нового обновления в библиотеки было включено правило, согласно которому запуск возможен только на процессорах, поддерживающих инструкции SSE4.2. Ну а указанные выше процессоры не обладают поддержкой подобных инструкций, а попытка запустить приложение вызывает появление ошибки. В настоящее время в Microsoft только признали ошибку и обещают исправить её в ближайшее время. Скорее всего, вскоре выйдет ещё одно обновление, в рамках которого неудачный эксперимент откатят на исходные позиции. Точных сроков восстановления работоспособности стандартных приложений в Windows 10 пока нет, а эксперты предлагают на будущее не устанавливать самые новые обновления. 

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Настройте операционную систему таким образом, чтобы она без вашего ведома ничего самостоятельно не загружала. Отложите установку уже скачанных обновлений и уделяйте внимание только обновлениям безопасности. Всё это кажется слишком сложным, но другого выхода просто нет. Многие пользователи и вовсе отказываются от обновлений, ну а всё это грозит опасными инцидентами с безопасностью. В любом случае, версия, согласно которой Microsoft хочет вынудить пользователей сменить старые компьютеры на новые, не оправдалась. По данным Windows Latest, все восемь стандартных программ, которые перестали запускаться после обновления, разработаны с использованием набора библиотек vclibs. Они обеспечивают стабильную работу универсальных приложений на платформе Windows 10, включая мобильную версию и редакцию для устройств IoT. Сколько точно людей пострадало в результате ошибочного обновления, не указывается. 

#microsoft #windows 10
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