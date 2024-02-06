Количество SSD с поддержкой PCIe 5.0 продолжает увеличиваться

Производитель Crucial собирается представить очередной твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса PCIe 5.0. Были опубликованы изображения моделей Crucial T705 и T705 Limited Edition, а также документация линейки Crucial T705 на японском языке. Судя по всему, эти накопители смогут передавать данные на скорости до 14 500 МБ/с.

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В прошлом году был выпущен накопитель Crucial T700, ставший выбором редакций некоторых технологических изданий среди моделей M.2. Теперь производительность может быть поднята на ещё более высокий уровень.

Накопитель будет продаваться как с радиатором охлаждения, так и без него. Версия Limited Edition будет предлагаться объёмом 2 ТБ.

Главным изменением в характеристиках становится повышение скорости чтения данных с прежнего значения 12 400 МБ/с до 14 500 МБ/с, а также рост IOPS. Способствует этому новый контроллер. Пока неизвестны характеристики кэша, который также может оказать влияние на рост скорости. Чипы NAND могли остаться прежними.

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Наверняка скоро эти накопители поступят в продажу. Аналитики считают, что в ближайшее время продолжится рост стоимости SSD.